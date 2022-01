Covid Filippine, nuovo record di 28.707 contagi (Di domenica 9 gennaio 2022) nuovo record di contagi, per il secondo giorno consecutivo, nelle Filippine, dove sono stati registrati 28.707 nuovi casi, contro i 26.458 dei precedenti. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Manila sottolineando che il numero di casi attivi, 128.114, è il più alto degli ultimi tre mesi. All’inizio della settimana il presidente Rodrigo Duterte aveva ordinato l’arresto delle persone non vaccinate che violavano la disposizione di restare a casa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022)di, per il secondo giorno consecutivo, nelle, dove sono stati registrati 28.707 nuovi casi, contro i 26.458 dei precedenti. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Manila sottolineando che il numero di casi attivi, 128.114, è il più alto degli ultimi tre mesi. All’inizio della settimana il presidente Rodrigo Duterte aveva ordinato l’arresto delle persone non vaccinate che violavano la disposizione di restare a casa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

