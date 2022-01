Covid Filippine, nuovo record di 28.707 contagi (Di domenica 9 gennaio 2022) nuovo record di contagi, per il secondo giorno consecutivo, nelle Filippine, dove sono stati registrati 28.707 nuovi casi, contro i 26.458 dei precedenti. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Manila sottolineando che il numero di casi attivi, 128.114, è il più alto degli ultimi tre mesi. All’inizio della settimana il presidente Rodrigo Duterte aveva ordinato l’arresto delle persone non vaccinate che violavano la disposizione di restare a casa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022)di, per il secondo giorno consecutivo, nelle, dove sono stati registrati 28.707 nuovi casi, contro i 26.458 dei precedenti. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Manila sottolineando che il numero di casi attivi, 128.114, è il più alto degli ultimi tre mesi. All’inizio della settimana il presidente Rodrigo Duterte aveva ordinato l’arresto delle persone non vaccinate che violavano la disposizione di restare a casa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Filippine Covid Filippine, nuovo record di 28.707 contagi Leggi anche Covid Filippine, arresto per non vaccinati che escono da casa All'inizio della settimana il presidente Rodrigo Duterte aveva ordinato l'arresto delle persone non vaccinate che violavano ...

Filippine: nuovo record di contagi, oltre 28 mila casi nelle ultime 24 ore Manila, 09 gen 11:24 - Le Filippine hanno registrato un nuovo record di contagi da Covid - 19 nelle ultime 24 ore, con 28.707 nuovi casi. Lo indicano i numeri del ministero della Sanità, che riportano anche 15 morti per Covid -...

Covid-19, sai quanti sono i vaccini approvati dai diversi Paesi nel mondo? Pfizer, Moderna o Jannsen? E poi c’è anche Astra-Zeneca, è vero. Se pensate che i vaccini contro il SARS-CoV2 siano terminati, beh, siete a 27 passi dalla verità. Già, perché oltre a quelli da noi più ...

