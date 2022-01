Covid, Figliuolo: "Scuole sono sicure. La barriera dei vaccini tiene entro i 120 giorni" (Di domenica 9 gennaio 2022) I bollettini quotidiani sui contagi da coronavirus in Italia segnano numeri sempre più alti. Responsabile delle cifre in aumento, come evidenzia il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo intervistato al programma Mezz'ora in più, è la variante Omicron. L'incremento non corrisponde tuttavia a una situazione emergenziale negli ospedali: "Se confrontiamo i dati di oggi con quelli dell'anno scorso, osserviamo che con un decimo dei contagi avevamo quasi il doppio di ospedalizzazioni e terapie intensive", spiega Figliuolo. Questo perché "la barriera dei vaccini ha funzionato: nei 120 giorni la barriera tiene molto" (LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS LIVE). Il commissario ha poi parlato anche della riapertura delle Scuole (che ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 gennaio 2022) I bollettini quotidiani sui contagi da coronavirus in Italia segnano numeri sempre più alti. Responsabile delle cifre in aumento, come evidenzia il commissario straordinario Francesco Paolointervistato al programma Mezz'ora in più, è la variante Omicron. L'incremento non corrisponde tuttavia a una situazione emergenziale negli ospedali: "Se confrontiamo i dati di oggi con quelli dell'anno scorso, osserviamo che con un decimo dei contagi avevamo quasi il doppio di ospedalizzazioni e terapie intensive", spiega. Questo perché "ladeiha funzionato: nei 120lamolto" (LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS LIVE). Il commissario ha poi parlato anche della riapertura delle(che ...

