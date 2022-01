Covid e Serie A, Malagò: “Bene decisione su capienza stadi” (Di domenica 9 gennaio 2022) “La Lega calcio ha fatto Bene a scegliere per la riduzione della capienza degli stadi, una decisione triste ma del resto era alto il rischio che il governo facesse calare dall’alto la sua decisione”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Sky Sport, a proposito della limitazione di pubblico per due giornate di Serie A a causa della nuova ondata di contagi da Covid. “Ogni sport ha esigenze diverse. La federazione medico sportiva insieme al Coni sta predisponendo un nuovo protocollo, poi chi organizza i campionati ha il diritto-dovere di prendere le proprie decisioni”, ha proseguito Malagò, critico anche sugli interventi delle Asl non uniformi: “Si perde di credibilità”. A livello internazionale, a monopolizzare ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) “La Lega calcio ha fattoa scegliere per la riduzione delladegli, unatriste ma del resto era alto il rischio che il governo facesse calare dall’alto la sua”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, a Sky Sport, a proposito della limitazione di pubblico per due giornate diA a causa della nuova ondata di contagi da. “Ogni sport ha esigenze diverse. La federazione medico sportiva insieme al Coni sta predisponendo un nuovo protocollo, poi chi organizza i campionati ha il diritto-dovere di prendere le proprie decisioni”, ha proseguito, critico anche sugli interventi delle Asl non uniformi: “Si perde di credibilità”. A livello internazionale, a monopolizzare ...

