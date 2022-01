Covid e scuola, Emiliano: “Nessuno può essere obbligato al rischio di contagiarsi” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Durante una pandemia globale, Nessuno può essere obbligato al rischio di contagiarsi, se esiste un mezzo per ridurre il rischio. Persino i lavoratori essenziali non possono essere obbligati ad esporsi al contagio senza mascherine, tute, guanti e maschere”. E’ il “personale convincimento giuridico” espresso dal governatore della Puglia Michele Emiliano in un messaggio inviato alla community Facebook “Genitori pugliesi favorevoli alla Dad”. Dopo la pubblicazione, il post è stato cancellato ma ha registrato numerose condivisioni. “Quindi – argomenta Emiliano – chi non vuole prendersi il rischio non è obbligato ad andare a scuola. E la Dad riduce moltissimo il rischio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) “Durante una pandemia globale,puòaldi, se esiste un mezzo per ridurre il. Persino i lavoratori essenziali non possonoobbligati ad esporsi al contagio senza mascherine, tute, guanti e maschere”. E’ il “personale convincimento giuridico” espresso dal governatore della Puglia Michelein un messaggio inviato alla community Facebook “Genitori pugliesi favorevoli alla Dad”. Dopo la pubblicazione, il post è stato cancellato ma ha registrato numerose condivisioni. “Quindi – argomenta– chi non vuole prendersi ilnon èad andare a. E la Dad riduce moltissimo il...

