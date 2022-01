Covid e bambini, primario Meyer: “Mai stati così tanti ricoveri” (Di domenica 9 gennaio 2022) Crescono i ricoveri per Covid dei bambini. Ma a preoccupare Massimo Resti, primario del’ospedale pediatrico Meyer di Firenze sono le potenziali conseguenze della malattia come la Misc, una sindrome che porta il sistema immunitario a danneggiare i vasi sanguigni. “Fino a qualche settimana fa facevamo pochissimi ricoveri. Ora ci siamo trovati invasi. Non ne abbiamo mai visti così tanti, da noi sono stati anche 21. Spesso si tratta di lattanti o comunque bambini molto piccoli”, dice in un’intervista a ‘La Repubblica’,spiegando che per curarli “inizialmente abbiamo usato le linee guida della fase iniziale di pandemia, intervenendo per limitare i sintomi come febbre e dolori. Però non vanno più bene da un ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) Crescono iperdei. Ma a preoccupare Massimo Resti,del’ospedale pediatricodi Firenze sono le potenziali conseguenze della malattia come la Misc, una sindrome che porta il sistema immunitario a danneggiare i vasi sanguigni. “Fino a qualche settimana fa facevamo pochissimi. Ora ci siamo trovati invasi. Non ne abbiamo mai visti, da noi sonoanche 21. Spesso si tratta di lato comunquemolto piccoli”, dice in un’intervista a ‘La Repubblica’,spiegando che per curarli “inizialmente abbiamo usato le linee guida della fase iniziale di pandemia, intervenendo per limitare i sintomi come febbre e dolori. Però non vanno più bene da un ...

