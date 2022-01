Covid, domani alle 18 conferenza stampa di Draghi (Di domenica 9 gennaio 2022) Si terrà domani alle ore 18 la conferenza stampa nella quale il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà gli ultimi provvedimenti adottati dal governo in materia di contenimento del Covid, a partire dall’obbligo vaccinale per gli over 50. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Si terràore 18 lanella quale il presidente del Consiglio Marioillustrerà gli ultimi provvedimenti adottati dal governo in materia di contenimento del, a partire dall’obbligo vaccinale per gli over 50. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - marcotravaglio : FALLIMENTO TOTALE Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese)… - Open_gol : I primi treni saranno soppressi domani - Dibbello : RT @TgLa7: Il Presidente del Consiglio, #MarioDraghi, domani alle ore 18.00 terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti-#Co… - NazzarenoMi : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Non stiamo più parlando di Covid, tecniche sanitarie, ecc. Ma di principii, di un’idea di società, del ra… -