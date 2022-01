Covid, Di Maio, D’Incà e Colao positivi: crescono i timori per l’elezione del Presidente della Repubblica, nuove misure allo studio (Di domenica 9 gennaio 2022) I contagi continuano a crescere esponenzialmente giorno dopo giorno e nella lista dei positivi al Covid spuntano ora anche esponenti del governo. Nelle ultime ore è arrivata infatti la notizia che tre ministri, quello degli Esteri Luigi Di Maio, quello per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e il collega per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao; si sono contagiati durante il periodo delle festività natalizie. La Farnesina ha fatto sapere che Di Maio è già guarito e “sta bene”, cosa che lo stesso esponente del Movimento 5 Stelle ha poi confermato sul suo profilo Facebook: “In molti mi state scrivendo, vi ringrazio per tutti questi messaggi e per il pensiero che mi state dedicando – ha scritto Di Maio -. Sono stato positivo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) I contagi continuano a crescere esponenzialmente giorno dopo giorno e nella lista deialspuntano ora anche esponenti del governo. Nelle ultime ore è arrivata infatti la notizia che tre ministri, quello degli Esteri Luigi Di, quello per i Rapporti con il Parlamento Federicoe il collega per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio; si sono contagiati durante il periodo delle festività natalizie. La Farnesina ha fatto sapere che Diè già guarito e “sta bene”, cosa che lo stesso esponente del Movimento 5 Stelle ha poi confermato sul suo profilo Facebook: “In molti mi state scrivendo, vi ringrazio per tutti questi messaggi e per il pensiero che mi state dedicando – ha scritto Di-. Sono stato positivo al ...

Advertising

AlfredoArtusi : RT @janavel7: Di Maio ha avuto il Covid: 'Sta bene, è già guarito'. Il Covid: 'Ho avuto Di Maio, ma sono guarito'. - AlfredoArtusi : RT @ottogattotto: Ha contratto il virus nel periodo natalizio grazie alla presenza del cugino della Taverna, che lo presta a chiunque ne fa… - dolores20943592 : RT @GeMa7799: Di Maio guarito dal Covid....COSA HA PRESO I MONOCLONALI DA 700€ AL GIORNO, RISERVATI SOLO AI POLITICI E AMICI? - oxfotografo : Di Maio ha avuto il covid in periodo natalizio ma va in Tunisia 28 dicembre. Come sempre qualcosa non torna…… - Roky99760738 : RT @mimmocarriero: Di Maio dal 26-12 era positivo al covid, è guarito solo il 7–1, fonti ufficiali e sua ammissione- da fonti ufficiali d… -