Advertising

Tg3web : Con la variante Omicron cresce la pressione negli ospedali. A Palermo tornano le code delle ambulanze impegnate nel… - rubio_chef : “Difendiamo il Pil che cresce” #Draghi. Al suo posto difenderei i cittadini, impedirei discorsi fuorvianti su… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, cresce il numero delle prime dosi: sabato 69mila vaccini, top da ottobre #vaccini - neifatti : Covid, cresce il numero delle prime dosi - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, cresce il numero delle prime dosi: sabato 69mila vaccini, top da ottobre #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cresce

Continua la corsa delle prime dosi di vaccino anti -: sabato ne sono state somministrate 68.990, il numero più alto dal 15 ottobre, quando furono 71.033. Anche due giorni fa il livello di prime iniezioni era stato elevato (66.565), un valore del ...... i ricoveri in terapia intensiva persono 25,6 volte più numerosi nei non immunizzati ... si conferma un aumento generalizzato del numero di nuovi casi di infezione, e soprattuttola ...Cresce la preoccupazione per la ripartenza della scuola. Molti sindaci hanno già bloccato le lezioni. Nel capoluogo oggi riunione Ottaviani-presidi per valutare lo stop. Il Comune di Frosinone, prima ...Continua la corsa delle prime dosi di vaccino anti-Covid: sabato ne sono state somministrate 68.990, il numero più alto dal 15 ottobre, quando furono 71.033. Anche due giorni fa il livello di prime in ...