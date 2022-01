Covid: Cina, città Tianjing fa 14 mln di tamponi per 20 casi (Di domenica 9 gennaio 2022) La città cinese di Tianjin ha iniziato stamani a fare i tamponi a tutti i suoi 14 milioni di abitanti, con l'intenzione di portarli a termine entro due giorni, per l'insorgenza nella città portuale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Lacinese di Tianjin ha iniziato stamani a fare ia tutti i suoi 14 milioni di abitanti, con l'intenzione di portarli a termine entro due giorni, per l'insorgenza nellaportuale di ...

Advertising

spe1977 : RT @michele_geraci: Qualcuno ha chiesto come funziona in #Cina con #Vaccini, #Lockdown e situazione a #XiAn: Ecco mio intervento su @ClassC… - JNicola65 : @IsabellaSerene Bello confrontarsi e con i giusti però direi di evitare frasi come leggi Talebane o paragoni che al… - michele_geraci : Qualcuno ha chiesto come funziona in #Cina con #Vaccini, #Lockdown e situazione a #XiAn: Ecco mio intervento su… - morettone11 : @michele_geraci Le chiedo una info sulla Cina: quali sono le conseguenze per chi non rispetta i divieti nelle zone… - Lucilla93730473 : @michele_geraci Mi piacerebbe saper com'è in Cina la pandemia/epidemia Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina Covid: Cina, città Tianjing fa 14 mln di tamponi per 20 casi ... per l'insorgenza nella città portuale di 20 casi di positività al Covid, fra cui alcun bambini e ... In Cina restano per il momento in lockdown le città di Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, e di ...

La lezione di Vò due anni dopo: vaccinare non basta, serve tracciare ... di comprendere la reale portata della minaccia che comportava il contagio diffuso a Wuhan in Cina, ...per affrontare dopo qualche settimana l'emergenza tamponi che esplose con la prima vittima di Covid ...

Coronavirus oggi. Casi di Omicron in Cina, nuovi record di contagi in Messico e Perù Il Sole 24 ORE omicron cinese Ma la variante Omicron dilaga anche nel resto del mondo, dove si registrano contagi record. Ore 12.20 - Cina, la città di Tianjing fa 14 milioni di tamponi per 20 casi di Covid Nella città cinese di .

Covid: Cina, città Tianjing fa 14 mln di tamponi per 20 casi La città cinese di Tianjin ha iniziato stamani a fare i tamponi a tutti i suoi 14 milioni di abitanti, con l'intenzione di portarli a termine entro due giorni, per l'insorgenza nella città portuale di ...

... per l'insorgenza nella città portuale di 20 casi di positività al, fra cui alcun bambini e ... Inrestano per il momento in lockdown le città di Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, e di ...... di comprendere la reale portata della minaccia che comportava il contagio diffuso a Wuhan in, ...per affrontare dopo qualche settimana l'emergenza tamponi che esplose con la prima vittima di...Ma la variante Omicron dilaga anche nel resto del mondo, dove si registrano contagi record. Ore 12.20 - Cina, la città di Tianjing fa 14 milioni di tamponi per 20 casi di Covid Nella città cinese di .La città cinese di Tianjin ha iniziato stamani a fare i tamponi a tutti i suoi 14 milioni di abitanti, con l'intenzione di portarli a termine entro due giorni, per l'insorgenza nella città portuale di ...