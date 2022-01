Covid, cancella 180 treni regionali. Figliuolo: “La scuola è sicura. Pronto il piano post emergenza”. Remuzzi: “La discesa inizierà quando Omicron sarà dominante” (Di domenica 9 gennaio 2022) trenitalia riorganizzerà i collegamenti con cancellazioni pianificate. Ed è corsa al vaccino: somministrate 68.990, il numero più alto dallo scorso 15 ottobre, quando furono 71.033. Il commissario: “Le dosi per i vaccini ci sono, il problema sarà convincere gli scettici. Le scuole? Sono sicure” Leggi su lastampa (Di domenica 9 gennaio 2022)talia riorganizzerà i collegamenti conzioni pianificate. Ed è corsa al vaccino: somministrate 68.990, il numero più alto dallo scorso 15 ottobre,furono 71.033. Il commissario: “Le dosi per i vaccini ci sono, il problemaconvincere gli scettici. Le scuole? Sono sicure”

