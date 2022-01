Covid | Brunetta “Obiettivo Governo è tenere aperto il Paese”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le scelte delvanno tutte nella direzione diil”. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato. “Nessuneuropeo – ha aggiunto – ha deciso di chiudere le scuole, che sono un hub sociale”. L'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, secondo, è “molto seria” e “non è un compromesso” tra le forze di maggioranza. A quanti criticano i 100 euro di sanzione, il ministro ha risposto: “Cosa vogliono gli amici virologi, 1.000 euro a un disoccupato?”. All'obbligo vaccinale, l'esponente di Forza Italia da tempo preferiva l'estensione del super Green pass. “Ma forse non è chiaro che Garavaglia si era alzato e se ne stava andando?”. Per ...