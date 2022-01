Covid | Battiston “Non illudetevi Delta circola ancora e fa paura”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Assistiamo a una sorta di rimozione collettiva sulla variante, ma non c'è nessuna prova che sia scomparsa. Anzi, probabilmente è la principale responsabile dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva. In questo momento, in realtà, è come se ci fossero due epidemie diverse: quella dovuta appunto allae quella riconducibile a Omicron, con effetti meno gravi sulla salute ma così contagiosa da farci rischiare un lockdown di fatto. Per poter affrontare efficacemente questa fase, è fondamentale avere chiara tale distinzione. E magari adoperarsi per distinguere chi si ammala di una variante piuttosto che dell'altra”. Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, Roberto, docente di Fisica all'Università di Trento e coordinatore dell'Osservatorio epidemiologico dello stesso Ateneo. Non si era detto ...