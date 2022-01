Covid, Abrignani: 'Non vaccinarsi è come andare in moto a folle velocità senza casco' (Di domenica 9 gennaio 2022) "Nei prossimi 30 giorni stando ai ritmi attuali avremo 2500 morti tra le persone non vaccinate, morti che potevano essere evitate. Per questo continuo a dire che non vaccinarsi è come andare in moto a ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 gennaio 2022) "Nei prossimi 30 giorni stando ai ritmi attuali avremo 2500 morti tra le persone non vaccinate, morti che potevano essere evitate. Per questo continuo a dire che nonina ...

