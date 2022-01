Covid, a Fiumicino 53 nuovi casi e 1 solo guarito: il bollettino del 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Fiumicino – Dopo una lieve discesa, il totale dei positivi a Fiumicino ha di nuovo superato quota 900. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco Montino, che spiega: “Secondo il report della Asl Roma 3, rispetto all’ultima comunicazione, abbiamo 53 nuovi casi e 1 persona guarita . L’età media è di 36 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 1.13”. “La maggior parte dei casi si concentra sempre tra Isola Sacra e Fiumicino (73% in totale) – prosegue Montino -. Subito dopo Parco Leonardo dove vive il 7% degli attuali positivi”. “Intanto continua la nostra campagna di screening dedicata alle scuole ed eseguita insieme alla Misericordia – conclude Montino -. Il punto di Piazzale Mediterraneo è attivo tutti i giorni fino alle 16, mentre il camper itinerante che ieri era a ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022)– Dopo una lieve discesa, il totale dei positivi aha di nuovo superato quota 900. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco Montino, che spiega: “Secondo il report della Asl Roma 3, rispetto all’ultima comunicazione, abbiamo 53e 1 persona guarita . L’età media è di 36 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 1.13”. “La maggior parte deisi concentra sempre tra Isola Sacra e(73% in totale) – prosegue Montino -. Subito dopo Parco Leonardo dove vive il 7% degli attuali positivi”. “Intanto continua la nostra campagna di screening dedicata alle scuole ed eseguita insieme alla Misericordia – conclude Montino -. Il punto di Piazzale Mediterraneo è attivo tutti i giorni fino alle 16, mentre il camper itinerante che ieri era a ...

