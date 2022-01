Covid, 155mila nuovi casi, in diminuzione. Sono quasi 2 milioni i positivi in Italia (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 155.659 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 197.552. Le vittime Sono invece 157. Ieri 184. Sono così quasi due milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia, precisamente,1.943.979, 125.086 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali Sono 7.436.939 e i morti 139.038. I dimessi e i guariti Sono invece 5.353.922, con un incremento di 30.399 rispetto a ieri Sono 993.201 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, tasso di positività al 15,67%. Ieri era del 16,18%, rilevato sulla base di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022)155.659 icontagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Inrispetto a ieri, quando erano stati 197.552. Le vittimeinvece 157. Ieri 184.cosìduegli attualmentealin, precisamente,1.943.979, 125.086 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia itotali7.436.939 e i morti 139.038. I dimessi e i guaritiinvece 5.353.922, con un incremento di 30.399 rispetto a ieri993.201 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, tasso dità al 15,67%. Ieri era del 16,18%, rilevato sulla base di ...

