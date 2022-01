Covid | 155 659 nuovi casi con 993 201 tamponi e altri 157 decessi - Quasi 2 milioni gli attualmente positivi

(Di domenica 9 gennaio 2022) In Italia ci sono 155.659di coronavirus a fronte di 993.201effettuati (mentre il giorni prima l'incremento era stato di 197.552 con 1.220.266 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Advertising

eziomauro : Covid Italia, il bollettino del 9 gennaio: 155.659 nuovi casi e 157 morti - filipponico1962 : RT @lucfontana: Covid , il bollettino del 9 gennaio: 155.659 nuovi casi e 157 morti - ElVengadorDelF5 : RT @eziomauro: Covid Italia, il bollettino del 9 gennaio: 155.659 nuovi casi e 157 morti - MatttBBB : RT @BracaliM: 155.659 CONTAGI. CENTOCINQUANTACINQUEMILA??? Ma nessuno chiede le dimissioni di #Figliuolo o di #Draghi? #ilgovernodeipeggio… - luigiasero : Ultime Covid Italia: 157 decessi e 155.659 nuovi casi. In Sicilia 15 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 155

Sono.659 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 197.552. Le vittime sono invece 157 , rispetto a ieri, quando erano state 184. E ...I dimessi e i guariti sono invece 5.353.922, con un incremento di 30.399 rispetto a ieri Sono.659 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ...I dati di oggi, 9 gennaio: cresce il numero di pazienti ricoverati in ospedale, sono 130 di cui 26 in rianimazionecovid ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 155.659 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 197.552) a fronte di 993.201 tamponi effettuati su un totale di 148.159.131 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel boll ...