Covid, 11 possibili domande sul virus da fare al premier Draghi in conferenza stampa (Di domenica 9 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi lunedì 10 alle 18 terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal governo. Interverranno anche i ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Istruzione Patrizio Bianchi oltre al coordinatore del Cts Franco Locatelli. Ilfattoquotidiano.it questa volta, come a volte accade, non sarà tra le testate che avranno l’opportunità di porre domande al capo del governo. Visto che l’incontro con la stampa arriva dopo l’escalation dei contagi, tre decreti sul Covid e il dibattito pubblico sul rientro a scuola, ilfatto.it pubblica qui 11 possibili domande da fare al premier. In questa conferenza stampa vige ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mariolunedì 10 alle 18 terrà unasugli ultimi provvedimenti anti-adottati dal governo. Interverranno anche i ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Istruzione Patrizio Bianchi oltre al coordinatore del Cts Franco Locatelli. Ilfattoquotidiano.it questa volta, come a volte accade, non sarà tra le testate che avranno l’opportunità di porreal capo del governo. Visto che l’incontro con laarriva dopo l’escalation dei contagi, tre decreti sule il dibattito pubblico sul rientro a scuola, ilfatto.it pubblica qui 11daal. In questavige ...

