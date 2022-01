Correre per ricominciare è una storia vera? Curiosità sul film cristiano del 2019 (Di domenica 9 gennaio 2022) ‘Correre per ricominciare’ viene definito da Wikipedia un ‘Christian drama’ (un dramma cristiano) ed èu un film uscito nell’agosto del 2019. Parla della storia di Hannah Scott, una 15enne appassionata di corsa che soffre d’asma e cleptomania. Convinta di essere orfana, cresce con la nonna, finché il suo allenatore conosce per caso un malato terminale che porta Hannah a fare una grande scoperta (non vogliamo spoilerarvi troppo) e a cambiare vita, oltre a diventare una campioenssa. Per la regia di Alex Kendrick il film (ma firmato da Alex e dal fratello Stephen), il film (il cui titolo originale è ‘Overcomer’) ha ottenuto incassi per 38 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget modesto (appena 5 milioni di dollari – che è comunque il ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 9 gennaio 2022) ‘per’ viene definito da Wikipedia un ‘Christian drama’ (un dramma) ed èu unuscito nell’agosto del. Parla delladi Hannah Scott, una 15enne appassionata di corsa che soffre d’asma e cleptomania. Convinta di essere orfana, cresce con la nonna, finché il suo allenatore conosce per caso un malato terminale che porta Hannah a fare una grande scoperta (non vogliamo spoilerarvi troppo) e a cambiare vita, oltre a diventare una campioenssa. Per la regia di Alex Kendrick il(ma firmato da Alex e dal fratello Stephen), il(il cui titolo originale è ‘Overcomer’) ha ottenuto incassi per 38 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget modesto (appena 5 milioni di dollari – che è comunque il ...

