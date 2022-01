Correre per ricominciare: chi è la protagonista del film, che fine ha fatto (Di domenica 9 gennaio 2022) Aryn Wright-Thompson, una sedicenne della Southern Lee High School, ha un ruolo da protagonista nel film Correre per ricominciare. Va in onda domenica 9 gennaio su Raiuno, il film Correre per ricominciare, pellicola di Alex Kendrick che racconta la storia di Hannah Scott, interpretata dalla giovanissima Aryn Wright-Thompson. Si tratta di una ragazza di 16 anni che ha ballato a lungo al Dancers Workshop di Sanford, specializzandosi nel tip-tap. Aryn considera anche il pianoforte, la danza artistica, il jazz, l’acro e le mosse espressive. Ha dovuto fare ben otto provini prima di essere scelta come la protagonista principale di Correre per ricominciare. Il film racconta di una corridore ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 gennaio 2022) Aryn Wright-Thompson, una sedicenne della Southern Lee High School, ha un ruolo danelper. Va in onda domenica 9 gennaio su Raiuno, ilper, pellicola di Alex Kendrick che racconta la storia di Hannah Scott, interpretata dalla giovanissima Aryn Wright-Thompson. Si tratta di una ragazza di 16 anni che ha ballato a lungo al Dancers Workshop di Sanford, specializzandosi nel tip-tap. Aryn considera anche il pianoforte, la danza artistica, il jazz, l’acro e le mosse espressive. Ha dovuto fare ben otto provini prima di essere scelta come laprincipale diper. Ilracconta di una corridore ...

