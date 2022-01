Coronavirus, 'zona rossa' per Platì, 'zona arancione' per altri 10 comuni del reggino L'ELENCO (Di domenica 9 gennaio 2022) Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto , ha appena firmato un'ordinanza con la quale dispone la 'zona rossa' nel comune di Platì , della provincia di Reggio Calabria, per un periodo di ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 gennaio 2022) Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto , ha appena firmato un'ordinanza con la quale dispone la '' nel comune di, della provincia di Reggio Calabria, per un periodo di ...

