Coronavirus oggi. Il Governo lavora a un nuovo decreto sostegni (Di domenica 9 gennaio 2022) Il commissario straordinario all’emergenza Covid: con un decimo dei contagi avevamo quasi il doppio di ospedalizzazioni e terapie intensive Leggi su ilsole24ore (Di domenica 9 gennaio 2022) Il commissario straordinario all’emergenza Covid: con un decimo dei contagi avevamo quasi il doppio di ospedalizzazioni e terapie intensive

Advertising

sole24ore : #Coronavirus oggi. In Italia altri 155.659 casi e 157 vittime. Tasso di positività al 15,67% - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 59 su 100. Nota metodologica completa:… - amnestyitalia : Il 7 gennaio di due anni fa il presidente cinese diede per la prima volta disposizioni per prevenire la diffusione… - OpencovidM : @lorepregliasco @GiuliaOhara Per la verità 700 nuovi ricoveri al giorno si registravano a metà dicembre e oggi pass… - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. Il Governo lavora a un nuovo decreto sostegni ?? Il ministro Bianchi: #scuola pronta a riaprir… -