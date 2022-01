Coronavirus oggi. Casi di Omicron in Cina, nuovi record di contagi in Messico e Perù (Di domenica 9 gennaio 2022) La variante Omicron continua a propagarsi, aumentando il bilancio globale di Casi. In Messico e Perù si registrano record di nuovi contagi, mentre la Cina fronteggia la diffusione della variante più contagiosa nelle sue comunità Leggi su ilsole24ore (Di domenica 9 gennaio 2022) La variantecontinua a propagarsi, aumentando il bilancio globale di. Insi registranodi, mentre lafronteggia la diffusione della variante piùosa nelle sue comunità

Advertising

amnestyitalia : Il 7 gennaio di due anni fa il presidente cinese diede per la prima volta disposizioni per prevenire la diffusione… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 59 su 100. Nota metodologica completa:… - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - SaCe86 : Ordine medici:?restrizioni di 1 mese per scuola, sport e spettacoli @sole24ore - Salf72 : @jacopo_mattia @chino19agosto72 @GiovanniEdia @ancapon @gianpiero1965 @istsupsan L'immunità di gregge con i virus d… -