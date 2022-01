Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 gennaio: 155.659 nuovi casi, i morti sono 157 (Di domenica 9 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 155.659 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 197.552. I tamponi effettuati in un giorno sono 993.201 (ieri 1.220.266). La percentuale di positivi considerando il totale dei test - quindi molecolari e antigenici rapidi - è al 15,7% (ieri era 16,2%). sono 157 i morti (compresi alcuni riconteggi), 38 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 9 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Sul fronte delle ospedalizzazioni - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 155.659 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 197.552. I tamponi effettuati in un giorno993.201 (ieri 1.220.266). La percentuale di positivi considerando il totale dei test - quindi molecolari e antigenici rapidi - è al 15,7% (ieri era 16,2%).157 i(compresi alcuni riconteggi), 38 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 9(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Sul fronte delle ospedalizzazioni - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva ...

