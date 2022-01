Coronavirus, il bollettino del 9 gennaio: 155.659 nuovi casi e 157 vittime (Di domenica 9 gennaio 2022) Stando a quanto riporta la redazione di Tgcom24 che a sua volta cita l'agenzia Bloomberg , nell'isola sarebbero stati individuati ben 25 casi . Attualmente pare che ad essere colpiti da questa ... Leggi su yeslife (Di domenica 9 gennaio 2022) Stando a quanto riporta la redazione di Tgcom24 che a sua volta cita l'agenzia Bloomberg , nell'isola sarebbero stati individuati ben 25. Attualmente pare che ad essere colpiti da questa ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, il bollettino: 155.659 nuovi casi e 157 morti. Il tasso di positivita' scende al 15,7% - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 gennaio: 155.659 nuovi casi, i morti sono 157 - SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, 8.1: 1098 CONTAGI (151 MATERA, 156 POTENZA, 34 MELFI, 33 TRICARICO, 30 VENOSA, 24 MONTES… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: I dati del #9gennaio - infoitinterno : CORONAVIRUS – Dati e contagi in Molise, 393 positivi e 3 nuovi ricoveri: il bollettino ufficiale del 9 gennaio 2022 -