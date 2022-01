Coppa d’Africa 2022: presente anche Gianni Infantino alla cerimonia inaugurale (Di domenica 9 gennaio 2022) La Coppa d’Africa 2022 in Camerun è iniziata ufficialmente. alla cerimonia d’apertura ha presieduto anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, insieme a Paul Biya, che guida il Paese centrafricano dal 1982. Sulla competizione sta aleggiando minacciosa la variante omicron, in rapida diffusione in tutto il mondo. Molte delle ventiquattro squadre sono state colpite nei giorni scorsi. ‘esordio dei padroni di casa lo stadio da 60.000 posti era quasi pieno, anche dopo che gli organizzatori hanno introdotto una restrizione dell’ultimo minuto a causa della variante omicron. Solo i tifosi completamente vaccinati, con prova di recenti test negativi, saranno ammessi negli stadi per le 52 partite distribuite su cinque città. Le presenze sono ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Lain Camerun è iniziata ufficialmente.d’apertura ha presieduto, presidente della Fifa, insieme a Paul Biya, che guida il Paese centrafricano dal 1982. Sulla competizione sta aleggiando minacciosa la variante omicron, in rapida diffusione in tutto il mondo. Molte delle ventiquattro squadre sono state colpite nei giorni scorsi. ‘esordio dei padroni di casa lo stadio da 60.000 posti era quasi pieno,dopo che gli organizzatori hanno introdotto una restrizione dell’ultimo minuto a causa della variante omicron. Solo i tifosi completamente vaccinati, con prova di recenti test negativi, saranno ammessi negli stadi per le 52 partite distribuite su cinque città. Le presenze sono ...

