Coppa d’Africa 2022 | Capo Verde-Etiopia 1-0 | gli Squali Blu fanno festa con Tavares

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022)ha sconfitto l’per 1-0 nel match valido per la fase a gironi della. GliBlu hanno regolato i Walya Boyz a Yaoundé (Camerun), incominciando nel miglior modo possibile la loro avventura nella rassegna continentale. I ragazzi di coac Leitao Brito si sono imposti grazie a un gol disu assist di Rodrigues nel recupero del primo tempo. La partita aveva subito una svolta al 12?, quando Bayeh era stato espulso lasciando l’in dieci uomini per ottanta minuti.aggancia il Camerun in testa al gruppo A, visto che nel pomeriggio i Leoni Indomabili avevano battuto il Burkina Faso per 2-1....