Conferenza stampa Mario Draghi 10 gennaio in tv: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 9 gennaio 2022) Appuntamento con una nuova Conferenza stampa del premier Mario Draghi lunedì 10 gennaio 2022: le parole del presidente del consiglio alla Nazione saranno visibili in diretta tv e in streaming, ecco dunque l’orario e il canale di riferimento. Draghi presenterà le nuove misure necessarie per evitare che il contagio da Covid dilaghi ulteriormente, lo farà alle ore 18 e su diversi canali sarà possibile seguire in diretta tv e in streaming le sue parole: senz’altro Rai Uno, Rai News 24, TgCom 24, Sky Tg24 e La7. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Appuntamento con una nuovadel premierlunedì 102022: le parole del presidente del consiglio alla Nazione saranno visibili intv e in, ecco dunque l’e ildi riferimento.presenterà le nuove misure necessarie per evitare che il contagio da Covid dilaghi ulteriormente, lo farà alle ore 18 e su diversi canali sarà possibile seguire intv e inle sue parole: senz’altro Rai Uno, Rai News 24, TgCom 24, Sky Tg24 e La7. SportFace.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà domani lunedì 10 gennaio alle ore 18 una conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti - Covid adottati dal Governo. Interverranno i ministri della Salute Speranza e dell'Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli.

