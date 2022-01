Conferenza stampa Draghi lunedì 10 gennaio 2022: orario e dove seguire il discorso in diretta tv e streaming (Di domenica 9 gennaio 2022) Conferenza stampa Draghi, il discorso del Presidente del Consiglio si terrà domani 10 gennaio. Il fine della Conferenza stampa è quello di illustrare i provvedimenti attuati con l’entrata in vigore dell’ultimo decreto, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e alcune novità in merito alla scuola e al super green pass. Leggi anche: Vaccino obbligatorio Over 50, oltre alla multa una tantum di 100 euro nuove sanzioni fino a 3mila euro Conferenza stampa Draghi domani 10 gennaio Dopo le pioggia di critiche arrivata a seguito dell’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto del 5 gennaio, per non aver comunicato pubblicamente le decisioni prese, il premier Mario ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 gennaio 2022), ildel Presidente del Consiglio si terrà domani 10. Il fine dellaè quello di illustrare i provvedimenti attuati con l’entrata in vigore dell’ultimo decreto, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e alcune novità in merito alla scuola e al super green pass. Leggi anche: Vaccino obbligatorio Over 50, oltre alla multa una tantum di 100 euro nuove sanzioni fino a 3mila eurodomani 10Dopo le pioggia di critiche arrivata a seguito dell’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto del 5, per non aver comunicato pubblicamente le decisioni prese, il premier Mario ...

