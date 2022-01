(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“In merito alla vicenda “”, per la quale il Comune di Benevento sarà costretto a pagare una cifra alta che finisce per creare ulteriori problemi alle casse comunali, ho dato mandato all’ufficio legale di accertare ledi chi ha determinato, nel corso degli anni, questa incresciosa situazione che si poteva, a leggere le cronache dell’epoca, evitare. Il danno erariale è rilevante. La gestione della vicenda ha determinato una serie di problemi a quanti avevano versato le somme per l’acquisto: al Comune ed ai cittadini, su cui graverà questa ulteriore ipoteca negativa, che si aggiunge al disastro finanziario ereditato”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Conca e nuovi debiti, #Mastella: 'Accerteremo le responsabilità: ** - danieletomasett : @AlessiaMorani Ha visto i cartelli nuovi a mercatino conca è monte Licciano????????????li il garbino e forte….??????????non come in testa… ma forte -

Ultime Notizie dalla rete : Conca nuovi

anteprima24.it

... il report dell'Asl riferisce come siano 933 i casi in più rispetto a ieri a causa dei 1799... Formicola, 8 i casi a Presenzano, 7 i casi a Rocchetta e Croce, 6 i casi a Ciorlano,della ...Purtroppo, però, continua ad essere altissimo il numero deicasi che anche oggi tocca secondo ... 11 i casi a Ailano, 8 i casi a Castel di Sasso, 7 i casi a Presenzano, 5 i casi a Ciorlano,...Il CAI Bergamo è alla ricerca di nuovi gestori per il Rifugio "Fratelli Calvi" in Val Brembana, nelle Alpi Orobie.ANCONA - Il resistere all’ennesimo urto del Covid si paga. A caro prezzo. Ieri sono stati attivati altri cinque posti di terapia intensiva a Torrette, dove per ora sono 20 in tutto, e due ...