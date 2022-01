“Come ha vissuto il lockdown?”, cambia il colloquio di lavoro (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – Chi è alla ricerca di un lavoro, e che dopo aver inviato il proprio curriculum vitae in risposta a un annuncio viene contattato per un colloquio, non dovrebbe farsi prendere alla sprovvista da una domanda del tipo “Come ha vissuto i mesi di lockdown?” o magari da un quesito più complesso Come “cosa ha fatto durante la pandemia per migliorare la sua situazione professionale o personale?”. Il suggerimento arriva da una società di ‘cacciatori di teste’ (head hunter), la Adami & Associati che ha rivisto la propria metodologia di caccia e selezione del personale dopo le restrizioni della pandemia. L’emergenza sanitaria – spiega la società – ha portato le aziende a ripensare anche il modo di affrontare e di percepire le crisi, con conseguenze sul piano della produzione, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – Chi è alla ricerca di un, e che dopo aver inviato il proprio curriculum vitae in risposta a un annuncio viene contattato per un, non dovrebbe farsi prendere alla sprovvista da una domanda del tipo “hai mesi di?” o magari da un quesito più complesso“cosa ha fatto durante la pandemia per migliorare la sua situazione professionale o personale?”. Il suggerimento arriva da una società di ‘cacciatori di teste’ (head hunter), la Adami & Associati che ha rivisto la propria metodologia di caccia e selezione del personale dopo le restrizioni della pandemia. L’emergenza sanitaria – spiega la società – ha portato le aziende a ripensare anche il modo di affrontare e di percepire le crisi, con conseguenze sul piano della produzione, ...

Advertising

ll4_t3 : @cheska_g_0 @hypsibiu5 Io nei paesi che lei percepisce (a torto o ragione) come dittature, ci ho vissuto, e si può… - Lopinionista : 'Come ha vissuto il lockdown?', cambia il colloquio di lavoro - CarloBianconi7 : @Nottinghill82 Credo che quei due ragazzi abbiano vissuto l'abbandono della loro mamma quando erano ancora adolesce… - PratiMatte : @servineresh @beu2009 @marcellone8 Gesù è esistito, come i suoi apostoli, che hanno accettato TUTTI il martirio pro… - GabrieleViola04 : Amici vede tutte ste cose inedite m ha commosso ????pubblicate quello che chi come me non ha vissuto.. non sapete ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Come vissuto Lavoro: cambia colloquio, come ha vissuto il lockdown? ... e che dopo aver inviato il proprio curriculum vitae in risposta a un annuncio viene contattato per un colloquio, non dovrebbe farsi prendere alla sprovvista da una domanda del tipo "come ha vissuto ...

Amanda Lear operata al cuore a 83 anni: "Me l'hanno riparato" A 83 anni Amanda Lear sorride felice alla sua 'nuova vita', come la chiama lei. La poliedrica artista francese si è sottoposta a un'operazione al cuore in una ...che sono interessati al mio vissuto, ...

Lavoro: cambia colloquio, come ha vissuto il lockdown? Agenzia ANSA ... e che dopo aver inviato il proprio curriculum vitae in risposta a un annuncio viene contattato per un colloquio, non dovrebbe farsi prendere alla sprovvista da una domanda del tipo "ha...A 83 anni Amanda Lear sorride felice alla sua 'nuova vita',la chiama lei. La poliedrica artista francese si è sottoposta a un'operazione al cuore in una ...che sono interessati al mio, ...