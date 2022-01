Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Shiffrin leader, Vlhova si avvicina (Di domenica 9 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2021-2022 1. Mikaela Shiffrin (USA) 866 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 8313. Sofia Goggia (Italia) 657 4. Sara Hector (Svezia) 568 5. Wendy Holdner (Svizzera) 4086. Federica Brignone (Italia) 407 7. Michelle Gisin (Svizzera) 385 8. Ramona Siebenhofer (Austria) 353 9. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 343 10. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 336 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERGIGANTE 1. Sofia Goggia (Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela Shiffrin (USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) 180 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA LIBERA 1. ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)GENERALEDELSCI1. Mikaela(USA) 866 2. Petra(Slovacchia) 8313. Sofia Goggia (Italia) 657 4. Sara Hector (Svezia) 568 5. Wendy Holdner (Svizzera) 4086. Federica Brignone (Italia) 407 7. Michelle Gisin (Svizzera) 385 8. Ramona Siebenhofer (Austria) 353 9. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 343 10. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 336DELSUPERGIGANTE 1. Sofia Goggia (Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela(USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) 180DELDISCESA LIBERA 1. ...

