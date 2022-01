Clamorosa svolta per Isola de Famosi, Ilary Blasi ha scelto lui! (Di domenica 9 gennaio 2022) A Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il cavaliere Armando Incarnato, tra i maggiori punti di attrazione, sarebbe pronto a lasciarlo per intraprendere una nuova avventura televisiva. Armando Incarnato sarebbe stato chiamato per partecipare a un nuovo programma televisivo. Sembra che Armando sia pronto a lasciare la corte di Queen Mary, dove è diventato celebre, per avventurarsi in un nuovo programma televisivo, "L'Isola dei Famosi", condotto da Ilary Blasi con il supporto di Massimiliano Rosolino. La notizia arriva sul web, e sembra possa considerarsi più che un'indiscrezione. La presenza di Armando che non ha peli sulla lingua sarà un vero jolly per la trasmissione di Ilary Blasi, e di certo si creeranno situazioni divertenti che renderanno più ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 9 gennaio 2022) A Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il cavaliere Armando Incarnato, tra i maggiori punti di attrazione, sarebbe pronto a lasciarlo per intraprendere una nuova avventura televisiva. Armando Incarnato sarebbe stato chiamato per partecipare a un nuovo programma televisivo. Sembra che Armando sia pronto a lasciare la corte di Queen Mary, dove è diventato celebre, per avventurarsi in un nuovo programma televisivo, "L'dei", condotto dacon il supporto di Massimiliano Rosolino. La notizia arriva sul web, e sembra possa considerarsi più che un'indiscrezione. La presenza di Armando che non ha peli sulla lingua sarà un vero jolly per la trasmissione di, e di certo si creeranno situazioni divertenti che renderanno più ...

