Circumvesuviana | annuncio di Eav | domani proclamato lo sciopero di 4 ore

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPrimodell’anno per il trasporto pubblico locale in Campania. È quello programmato pere che interesserà le linee della. A darne notizia è l’Ente Autonomo Volturno che fa sapere come ”lunedì 10 gennaio 2022 è statodall’organizzazione sindacale Confail unodi quattro ore, dalle 18 alle 22”. Le motivazioni dellosono: ”Riconoscimento professionale per il personale D.C.O. (dirigente centrale operativo)-linee vesuviane”. ”Durante l’orario di– informa ancora Eav – l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti’‘. Sul sito www.eavsrl.it sono presenti le ultime corse garantite prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro. L'articolo proviene da ...