Ciclocross | Silvia Persico è la nuova campionessa italiana al femminile!

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tantissimi piazzamenti nelle categorie minori, ma un salto di qualità impressionante nell’ultima stagione.è grande tra le grandi: per lei arriva la maglia tricolore ai campionati italiani diin quel di Variano di Basiliano. L’atleta della Fas Airport Services Valcar è riuscita a staccare le rivali e a gestire il margine praticamente per tutta la gara. L’avversaria di lusso è stata la veterana e compagna di team Eva Lechner, che questa volta si è dovuta accontentare dell’argento. Terza posizione per Sara Casasola, poi, a completare la top-5 Rebecca Gariboldi e Gaia Realini. Per quest’ultima, pescarese della Selle Italia Guerciotti, grazie al piazzamento arriva il titolo italiano under 23 davanti a Nicole Pesse e Nicole Fede.