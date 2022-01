Ciclocross | Campionati Italiani 2022 | nella categoria juniores vincono Samuele Scappini e Sophie Auer

(Di domenica 9 gennaio 2022) In questo weekend a Variano di Basiliano, in provincia di Udine, si stanno svolgendo idi. Dopo le gare degli amatoriali degli scorsi giorni (isono iniziati venerdì 7), quest’oggi si svolgeranno le ultime corse che vedranno coinvolti, Under 23 ed Élite. Si sono da poco concluse le gare dellamaschile e femminile, entrambe dalla durata di 4 giri. Tra i giovanissimi corridori, ha avuto la meglio(Team Fortebraccio), davanti a Elian Paccag(Zanolini-Sudtirol Post) ed Ettore Prà (Hellas Monteforte). Invece, per quanto riguarda la garafemminile,...

Advertising

bicitv : Campionati Italiani Ciclocross 2022: Samuele Scappini tricolore tra gli Juniores a Variano - SpazioCiclismo : Wout Van Aert punta a conquistare il successo anche nella sua ultima gara della stagione di ciclocross, i campionat… - MTB_VCO : Campionati Italiani Ciclocross: come vedere la diretta TV dell’ultima giornata - alventomagazine : Ricognizione: oggi ultimo giorno dei Campionati Italiani di Ciclocross. Scordatevi il sole, ma sarà comunque uno sp… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: si assegnano le maglie tricolori nelle categorie Elite -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Campionati

Top ten tricolore per il Cadeo Carpaneto, protagonista aiitaliani dia Variano di Basiliano (Udine). Nelle Allieve secondo anno, nono posto per l'alessandrina Marisol Dalla Pietà , mentre la compagna di squadra varesina Martina ......dell'anno solare 2022 per l'Andria Bike impegnata nella prima gara a Corato dove ha avuto luogo recentemente il TrofeoCentro - Sud come prova generale per iItaliani...Primo impegno agonistico e primo risultato di grido del 2022 per l’Unione Ciclistica Foligno. A Variano di Basiliano, in Friuli, Mattia Proietti Gagliardoni è giunto ad un passo dalla maglia tricolore ...L’Andria Bike va forte nella prima uscita dell’anno solare 2022 a Corato nel ciclocross. 09/01/2022. Positivo avvio dell’anno solare 2022 per l’Andria Bike impegnata nella ...