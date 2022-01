Chiara Ferragni in vacanza: bellezza unica e panorama incantati per l’influencer (Di domenica 9 gennaio 2022) Chiara Ferragni è intervenuta, nella mattinata di oggi, con il classico “Best of these days”. In montagna, tra la neve, location suggestive e panorami mozzafiato Ha scelto la Svizzera per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 9 gennaio 2022)è intervenuta, nella mattinata di oggi, con il classico “Best of these days”. In montagna, tra la neve, location suggestive e panorami mozzafiato Ha scelto la Svizzera per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - Cagnogino : Non capisco perché vi dannate tanto con teorie complottiste legate a vaccini ed ordini mondiali quando, già oggi po… - itsteoagain : se contassero le volte che riguardi la tua storia instagram a quest’ora sarei chiara ferragni - ElaDor89 : RT @vogue_italia: Chiara è maestra nell'indossare le sneakers con ogni look ?? - tantecarecosee : @distrettododici @stigmavory no chiara ferragni -