Chi è Imma Battaglia? Curiosità, biografia e vita privata (Di domenica 9 gennaio 2022) Ecco chi è Imma Battaglia, Curiosità, biografia e vita privata dell'attivista Lgbt Imma Battaglia è una politica e attivista Lgbt ed è sposata con l'attrice Eva Grimaldi. Nata il 28 marzo 1960 a Portici in provincia di Napoli, Imma ha conseguito una laurea in Matematica all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Poi è entrata a far partere di un circolo omosessuale Mario Mieli di Roma, nel quale diventa presidentessa. Nei primi anni '90, è divenuta uno dei volti più conosciuti del Movimento LGBT e assieme a Vladimir Luxuria ha organizzato a un Gay Pride a Roma nel 1994. Nel 2000 ha lasciato il circolo Mario Mieli con tutte le polemiche che ne naquero per poi fondare l'APS Di' Gay Project, di cui è rappresentante. Nel 2001 ...

