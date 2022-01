Che record per Ibra: solo Ronaldo ci era riuscito! (Di domenica 9 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic ha sbloccato il match del Milan contro il Venezia dopo soli cinque minuti dal calcio d’inizio. In particolare, lo svedese ha sancito un nuovo record: ha segnato ad ottanta squadre nei cinque top campionati europei. Ibrahimovic però, non è l’unico ad esserci riuscito, difatti da oggi condividerà questo record con Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic, Milan, Gol contro il Venezia, recordI due fuoriclasse, dunque, entrano ancora di più di diritto nella storia del calcio europeo. Inoltre, nonostante l’età avanzata, i due continuano ad essere decisivi e determinanti nei rispettivi club. Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Zlatanhimovic ha sbloccato il match del Milan contro il Venezia dopo soli cinque minuti dal calcio d’inizio. In particolare, lo svedese ha sancito un nuovo: ha segnato ad ottanta squadre nei cinque top campionati europei.himovic però, non è l’unico ad esserci riuscito, difatti da oggi condividerà questocon Cristianohimovic, Milan, Gol contro il Venezia,I due fuoriclasse, dunque, entrano ancora di più di diritto nella storia del calcio europeo. Inoltre, nonostante l’età avanzata, i due continuano ad essere decisivi e determinanti nei rispettivi club.

Advertising

mara_carfagna : I miei uffici mi hanno consegnato la tabella ripartizione fondi Pnrr per la costruzione di #asilinido nei prossimi… - Jimmy70549562 : RT @theflyingSerena: Uno dei posti più belli che abbia mai visto, la scala dei turchi non si tocca! Grazie a chi l’ha di nuovo resa candi… - M4ury68 : RT @theflyingSerena: Uno dei posti più belli che abbia mai visto, la scala dei turchi non si tocca! Grazie a chi l’ha di nuovo resa candi… - theflyingSerena : Uno dei posti più belli che abbia mai visto, la scala dei turchi non si tocca! Grazie a chi l’ha di nuovo resa ca… - Antonio_Caramia : @danielelombardi @docdrugztore @MilaSpicola @GiovaQuez Lei parla di 'prezzo sociale' (che è, bene inteso, sacrosant… -