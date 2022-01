Che cosa è rimasto del muro di Trump (Di domenica 9 gennaio 2022) Se n'è costruito poco e in diversi punti del confine con il Messico sono rimaste accumulate enormi travi d'acciaio e altro materiale, di cui ora non si sa bene cosa fare Leggi su ilpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Se n'è costruito poco e in diversi punti del confine con il Messico sono rimaste accumulate enormi travi d'acciaio e altro materiale, di cui ora non si sa benefare

Advertising

borghi_claudio : E per cosa si impedirebbe ad un Parlamentare di raggiungere Camera e Senato? Per paura del contagio? Uno che ha fat… - matteorenzi : Chiudere la scuola è la cosa più facile da fare, ma è una scelta che fa male al cuore. E che è sbagliata nel breve… - AlbertoBagnai : Citato nel post di oggi, interessante per la parte sanitaria. Che cosa succede quando un urologo legge un elettroca… - Gfbrt : RT @FmMosca: Così FALSANO I DATI. Egr @MinisteroSalute ci spieghi. ??ENTRATA : VAX 2 DOSI ??DIMESSO : NON VAX Attendiamo spiegazioni. Caro @… - ClaudiaBreve : RT @Vale22046: Alla scuola chiederei innanzi tutto di insegnare che cosa è bello, di divulgare l’armonia e di spiegare il senso dei valor… -