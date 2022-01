Che attacco di Lotito | “Paghiamo solo noi!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 9 gennaio 2022) Claudio, presidente della Lazio ed ex presidente anche della Salernitana, ha rilasciato una dichiarazione riguardo l’ultima decisione della Lega. Difatti nella giornata di ieri, è stato deciso che per le prossime due giornate di campionato, la capienza degli stadi sarà ridotta. Dunque, in seguito a questo provvedimento, potranno accedere allo stadio soltanto cinquemila persone. Queste le parole dia La Repubblica: “La fanno pagare a noi, ma i contagi sono aumentati quando il campionato era fermo”., LazioDunque, il presidente come la maggior parte degli appassionati, si dimostra decisamente contrario a questa decisione. Tuttavia, secondo la Lega è una scelta quasi obbligatoria per cercare di contenere la diffusione del virus.