C’è Posta per te, il malore della mamma lascia i figli indifferenti. La reazione di Maria De Filippi: “Uscite” (Di domenica 9 gennaio 2022) Sabato 8 gennaio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te. Un primo episodio ricco di emozioni e con la partecipazione di ospiti illustri. Paolo Bonolis e Stefano De Martino, infatti, hanno accompagnato due delle storie proposte in puntata. Tradimenti, regali e storie importanti, tra i vari racconti anche quello di Armonia, che ha scritto alla redazione di C’è Posta per te per ricucire i rapporti con i figli Damiano e Andrea. Una storia toccante che, però, non ha avuto esito positivo. La mamma si è perfino sentita male in studio, ma i figli non hanno aperto la busta. Maria De Filippi ha preso, allora, la decisione di farli uscire dallo studio televisivo. mamma Armonia ha provato a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Sabato 8 gennaio su Canale 5 è andata in onda la prima puntatanuova stagione di C’èper Te. Un primo episodio ricco di emozioni e con la partecipazione di ospiti illustri. Paolo Bonolis e Stefano De Martino, infatti, hanno accompagnato due delle storie proposte in puntata. Tradimenti, regali e storie importanti, tra i vari racconti anche quello di Armonia, che ha scritto alla redazione di C’èper te per ricucire i rapporti con iDamiano e Andrea. Una storia toccante che, però, non ha avuto esito positivo. Lasi è perfino sentita male in studio, ma inon hanno aperto la busta.Deha preso, allora, la decisione di farli uscire dallo studio televisivo.Armonia ha provato a ...

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - MagiCath98 : RT @tragicamenteio: cercasi persone disposte a mentire insieme a me per incontrare nicolas maupas a c’è posta per te grazie - _gi_91_ : RT @chiamamirora: cercasi persona che litighi con me per poi andare a c’è posta per te e chiamare nicolas maupas come sorpresa - Nihal884 : @piomancini1 - drinkthiscola : stavo pensando che dovrebbero fare un c’è posta per te vip così erica piamonte potrà riprendersi taylor -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Guida tv Sabato 8 Gennaio 2022 Dituttounpop