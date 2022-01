C’è Posta Per Te, Giovanni tradisce la moglie Alessia con la cugina di lei: “Come ce l’ha, la tiene d’oro?”. Mara Venier commenta così (Di domenica 9 gennaio 2022) Tra gli appassionati di C’è Posta Per Te anche Mara Venier. La nota conduttrice, dopo la puntata di ieri 8 gennaio del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha commentato un post di Trash Italiano in cui si parlava di Alessia e Giovanni. Loro sono stati i protagonisti di una delle storie che più ha appassionato i fan della trasmissione. Una spinosa vicenda familiare: Alessia è stata vittima di un tradimento da parte del marito Giovanni, che aveva dato il via a una relazione parallela con la cugina di lei, divenuta sua amante. “Non era la zia…”, ha commentato Mara giocando sul proprio soprannome. “Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Tra gli appassionati di C’èPer Te anche. La nota conduttrice, dopo la puntata di ieri 8 gennaio del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, hato un post di Trash Italiano in cui si parlava di. Loro sono stati i protagonisti di una delle storie che più ha appassionato i fan della trasmissione. Una spinosa vicenda familiare:è stata vittima di un tradimento da parte del marito, che aveva dato il via a una relazione parallela con ladi lei, divenuta sua amante. “Non era la zia…”, hatogiocando sul proprio soprannome. “Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai ...

