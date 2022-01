C’è posta per te, Giovanni tradisce Alessia con sua cugina: lei non lo perdona e su Facebook scrive “vedova” (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna C’è posta per te su Canale 5, il programma di successo di Maria De Filippi. Ieri, 8 gennaio, è andato in onda la storia di Giovanni e Alessia, due giovani sposi della provincia di Napoli in via di separazione per un tradimento da parte di lui. Alessia ha infatti scoperto che Giovanni ha avuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna C’èper te su Canale 5, il programma di successo di Maria De Filippi. Ieri, 8 gennaio, è andato in onda la storia di, due giovani sposi della provincia di Napoli in via di separazione per un tradimento da parte di lui.ha infatti scoperto cheha avuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - infoitcultura : C’è posta per te e Tali e Quali, scontro impari: Maria trionfa con De Martino - veralasdivinas : RT @tragicamenteio: cercasi persone disposte a mentire insieme a me per incontrare nicolas maupas a c’è posta per te grazie - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Tali e Quali vs C’è Posta Per Te, la sfida degli ascolti tra Carlo Conti e Maria De Filippi: ecco chi ha vinto la serata… - infoitcultura : C'è posta per te parte col botto: Alessia chiede al busta al marito Giovanni! L'ha tradita con la cugina -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Guida tv Sabato 8 Gennaio 2022 Dituttounpop