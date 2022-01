C'è posta per te, Alessia tradita dal marito: "Ce l'ha d'oro?". Interviene la Venier (Di domenica 9 gennaio 2022) La storia del tradimento di Giovanni con la cugina di sua moglie ha scatenato le reazioni del web. La donna ha chiuso la busta senza perdonare il marito e sui social si è scatenata l'ironia anche di alcuni vip Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 gennaio 2022) La storia del tradimento di Giovanni con la cugina di sua moglie ha scatenato le reazioni del web. La donna ha chiuso la busta senza perdonare ile sui social si è scatenata l'ironia anche di alcuni vip

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - AlbertoBagnai : Domanda da uomo del XX secolo (cit. D'Alfonso). Volevo ricambiare degli auguri per posta ordinaria, vado in tabacch… - roxannerusella : RT @SOVFTKOOK: ho detto a mia mamma “ mamma facciamo finta di aver litigato, andiamo a c’è posta per te e invitiamo i bangtan per farci ric… - S1m0n3_0rs0 : @grigiocemento Ma no, il primo in tendenza è 'c'è posta per te'...i babbei non si possono battere - daqstudio : Studi Titanus-Elios in Roma 'C'è Posta per Te' 2022 - Edizione n.25 Conduzione Maria De Filippi Prod.Fascino pgt R… -