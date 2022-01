C’è Posta per Te, Alessia regina indiscussa della prima puntata: il marito la tradisce con la cugina e lei… (Di domenica 9 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda la prima puntata che ha inaugurato la venticinquesima edizione di C’è Posta Per Te. La padrona di casa, Maria de Filippi, come di consueto ha raccontato al pubblico di Canale 5 una serie di storie di vita, con lo scopo, a volte, di riappacificarne le parti. E’ successo col secondo racconto della puntata, che ha visto protagonisti Giovanni da una parte e Alessia dall’altra. I due si sono sposati nell’agosto del 2020, dopo ben 14 anni di convivenza. Il giovane ha contattato la trasmissione perché ormai, da cinque mesi, non può più fare ritorno nella sua città, avendo fatto un errore nei confronti di Alessia, di cui si vergogna troppo. Ha avuto infatti una relazione extra coniugale con sua cugina. Alessia non ... Leggi su isaechia (Di domenica 9 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda lache ha inaugurato la venticinquesima edizione di C’èPer Te. La padrona di casa, Maria de Filippi, come di consueto ha raccontato al pubblico di Canale 5 una serie di storie di vita, con lo scopo, a volte, di riappacificarne le parti. E’ successo col secondo racconto, che ha visto protagonisti Giovanni da una parte edall’altra. I due si sono sposati nell’agosto del 2020, dopo ben 14 anni di convivenza. Il giovane ha contattato la trasmissione perché ormai, da cinque mesi, non può più fare ritorno nella sua città, avendo fatto un errore nei confronti di, di cui si vergogna troppo. Ha avuto infatti una relazione extra coniugale con suanon ...

