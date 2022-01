C’é Posta Per Te: Alessia Quarto Ha Perdonato Il Marito? La Risposta Su Facebook! (Di domenica 9 gennaio 2022) C’è Posta per te, prima puntata: Giovanni ha chiamato la redazione per provare a chiedere scusa a sua moglie Alessia. Lui l’ha tradita con la cugina senza che lei potesse accorgersene anche se la donna aveva già dei sospetti. Questo però non è stato l’unico errore di Giovanni che non ha fatto altro che complicare ancora di più la situazione già abbastanza difficile. Ma lei oggi lo ha Perdonato? La verità! C’è Posta per te, 1^ puntata: la storia del tradimento con una parente! In questa prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per te, tra le storie più forti c’è sicuramente stata quella di Giovanni. Giovanni ha deciso di contattare C’è Posta per te per provare a riconquistare sua moglie Alessia e soprattutto per provare a farsi perdonare dopo degli errori troppo ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 9 gennaio 2022) C’èper te, prima puntata: Giovanni ha chiamato la redazione per provare a chiedere scusa a sua moglie. Lui l’ha tradita con la cugina senza che lei potesse accorgersene anche se la donna aveva già dei sospetti. Questo però non è stato l’unico errore di Giovanni che non ha fatto altro che complicare ancora di più la situazione già abbastanza difficile. Ma lei oggi lo ha? La verità! C’èper te, 1^ puntata: la storia del tradimento con una parente! In questa prima puntata della nuova edizione di C’èper te, tra le storie più forti c’è sicuramente stata quella di Giovanni. Giovanni ha deciso di contattare C’èper te per provare a riconquistare sua mogliee soprattutto per provare a farsi perdonare dopo degli errori troppo ...

