C'è posta per te: Alessia non perdona il tradimento di Giovanni con la cugina (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella prima puntata stagionale di C'è posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Alessia e Giovanni, due ragazzi che, dopo 14 anni di fidanzamento, si sono sposati, ma il loro matrimonio ha avuto vita breve a causa del tradimento del marito. Il tradimento di Giovanni L'uomo scrive alla redazione di C'è posta per te, perché vorrebbe chiedere il perdono della moglie e ritornare a vivere sotto lo stesso tetto. Giovanni, qualche mese dopo il matrimonio, si invaghisce di una sua cugina. La relazione tra i due amanti va in scena proprio in un momento delicato della vita di Alessia, che ha subito un'interruzione di gravidanza. L'uomo in un primo momento cerca di vivere due vite parallele, ma quando si rende ...

