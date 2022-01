C’è posta per te, Alessia, Giovanni e il tradimento con la cugina (Di domenica 9 gennaio 2022) La storia di Alessia e Giovanni a C’è posta per te Ieri sera, sabato 8 gennaio 2022, abbiamo assistito al tanto atteso ritorno di C’è posta per te, programma condotto da anni da Maria De Filippi. Come al solito, quindi, la presentatrice fa entrare la persona che ha contattato la trasmissione. In questo caso si L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 9 gennaio 2022) La storia dia C’èper te Ieri sera, sabato 8 gennaio 2022, abbiamo assistito al tanto atteso ritorno di C’èper te, programma condotto da anni da Maria De Filippi. Come al solito, quindi, la presentatrice fa entrare la persona che ha contattato la trasmissione. In questo caso si L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - StefanoGuerrera : con la speranza che stasera a C’è Posta ci siano un po’ di corna - STABILOBOSS1969 : @IlTeRzOsEnSo1 @elisanavel5 Ma la risposta piu' bella a quella domanda , specie se posta dalla donna della tua vita… - SMSNEWSOFFICIAL : Debutto vincente per “C’è posta per te”, che domina gli ascolti del sabato sera con 5.953.000 spettatori e il 29.2%… - La_Me_Linda : @Androme05256070 preferisco guardare #CePostaPerTe ed essere considerata provinciale e pettegola che guardare il gf… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Guida tv Sabato 8 Gennaio 2022 Dituttounpop