Caso Zielinski, il direttore dell'ASL Napoli 2: «Rispettata alla lettera la bolla»

Il direttore dell'ASL Napoli 2 ha parlato del Caso Zielinski nel match contro la Juventus Antonio D'Amore, direttore dell'ASL Napoli 2, in una intervista a Il Mattino ha parlato del Caso Zielinski risultato positivo al Covid dopo aver giocato contro la Juventus nonostante la richiesta di quarantena. 

LE PAROLE – «Noi l'avevamo messo in isolamento perché considerato contatto stretto. D'altra parte a qualcosa dovremmo servire noi delle ASL: a prevenire fenomeni del genere. Il dipartimento mi ha detto che i tre ragazzi hanno rispettato alla lettera la bolla di isolamento nella quale sono stati posti: si facevano la doccia da soli, si cambiavano da soli ed ha ...

